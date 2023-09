CWC की बैठक में सोनिया गांधी बोलीं- BJP के खिलाफ 'INDIA' को एकजुट होकर लड़ना होगा...

rain in many states of the country : देश मे कई कई राज्यों में सितंबर में बारिश का कहर टूट रहा है। खासकर, मध्यप्रदेश में भारी बारिश हो रही है। इंदौर में बारिश ने 62 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर में भी फिर बारिश का दौर एक बार फिर होने की संभावना जताई जा रही थी।