कुछ धार्मिक नेता कर रहे हैं सांप्रदायिक दुश्मनी भड़काने की कोशिश, CM ममता ने साधा केन्द्र पर निशाना

7 year old girl dies of rabies: केरल के कोल्लम (Kollam) जिले में 7 वर्षीय बच्ची की सोमवार तड़के एक सरकारी अस्पताल में रैबीज के संक्रमण से मौत हो गई जबकि समय पर उसे टीका लगाया गया था। परिवार के सदस्यों ने यह जानकारी दी। निया कोल्लम जिले के कुन्‍निकोड की रहने वाली थी और उसे कुछ दिन पहले श्री अवित्तम तिरुनाल (एसएटी) अस्पताल में जीवनरक्षक प्रणाली (वेंटिलेटर) पर रखा गया था। उसके रैबीज संक्रमित (infected with rabies) होने की पुष्टि हुई थी।