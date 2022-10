पीएम मोदी की मां के अपमान पर भड़कीं स्मृति ईरानी, गोपाल इटालिया के साथ निशाने पर केजरीवाल

स्मृति ईरानी ने गोपाल इटालिया पर हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का एक नेता, 100 वर्षीय महिला का अपमान इसलिए करता है क्योंकि उस मां ने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने देश का आशीर्वाद पाकर प्रधानसेवक के दायित्व का निर्वहन किया।

उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से दो शब्द साफ कहना चाहती हूं कि

गुजरात में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हार आगामी चुनाव में होने वाली है। आप ने प्रधानसेवक की मां का सिर्फ अपमान नहीं किया बल्कि आपने गुजरात में एक 100 वर्षीय मां का अपमान किया है।

केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कहा कि मैं केजरीवाल जी से आज कहना चाहती हूं कि शब्द कम पड़ते हैं, आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, लेकिन गुजरात और गुजरातियों ने ये संकल्प लिया है कि आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव में ध्वस्त करेंगे।

इससे पहले भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर इटालिया का वीडियो साझा करते हुए आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था।

उन्होंने ट्वीट किया, 'अरविंद केजरीवाल, आपके आशीर्वाद से अभद्र भाषा बोलने वाले गोपाल इटालिया अब हीरा बा के लिए अपशब्द कह रहे हैं। मैं कोई नाराजगी नहीं जता रही, मैं यह नहीं दिखाना चाहती कि गुजराती कितने नाराज हैं, लेकिन यह जान लें कि आपको आंका गया है और आपकी पार्टी गुजरात में चुनावी रूप से समाप्त हो जाएगी। अब जनता न्याय करेगी।'

Arvind Kejriwal, gutter mouth Gopal Italia now abuses with your blessings. I profer no outrage, I don’t want to show how indignant Gujaratis are but know this you have been judged & your party shall be decimated electorally in Gujarat. Now the people will deliver justice. pic.twitter.com/Ljh9R1DamD