मराठाओं को 10 से 12% तक आरक्षण दे सकती है शिंदे सरकार, बुलाया जाएगा विशेष सत्र

Rahul Gandhi and Smriti Irani will be present in Amethi on the same day : भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले अमेठी के पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 19 फरवरी को एक बार फिर अमेठी में एकसाथ मौजूद होंगे। ईरानी अमेठी के 4 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं और उसी दिन राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अमेठी पहुंच रहे हैं।