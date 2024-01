22 जनवरी को नहीं बदल पाएंगे 2000 के नोट, आधे दिन बंद रहेंगे मुद्रा बाजार

Rs 2000 notes will not be able to be exchanged on January 22 : राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण मुद्रा बाजार 22 जनवरी को दोपहर ढाई बजे तक बंद रहेंगे। यह 9 बजे के बजाय दोपहर ढाई बजे खुलेंगे। सरकार के सोमवार 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी की घोषणा करने के बाद यह फैसला किया गया।

इससे पहले गुरुवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में आदेश जारी किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर आधे दिन का अवकाश रहेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के शुक्रवार को जारी परिपत्र के अनुसार, सरकार के 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी की घोषणा करने के कारण आरबीआई के दायरे में आने वाले विभिन्न बाजारों के कारोबारी घंटों को भी छोटा कर दिया गया है। आरबीआई ने परिपत्र में कहा कि केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाले बाजारों के लिए कारोबार का समय सोमवार को अपराह्न ढाई बजे से शाम पांच बजे तक रहेगा।

केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित बाजार- कॉल/नोटिस/टर्म मनी; सरकारी प्रतिभूतियों में बाजार रेपो; सरकारी प्रतिभूतियों में त्रि-पक्षीय रेपो; वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र; कॉर्पोरेट बांड में रेपो; सरकारी प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और राजकोषीय बिल); विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपया हैं।

रिजर्व बैंक ने कहा, आज यानी 19 जनवरी, 2024 को आयोजित भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी का निपटान 22 जनवरी, 2024 को दोपहर 2:30 बजे मुद्रा बाजार शुरू होने के बाद होगा। एक अन्य परिपत्र में आरबीआई ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित आधे दिन के बंद के कारण केंद्रीय बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी 2000 रुपए के नोट बदलने/जमा करने की सुविधा 22 जनवरी दिन सोमवार को उपलब्ध नहीं होगी। यह सुविधा 23 जनवरी दिन मंगलवार से होगी।

इस उत्सव में कर्मचारी भाग ले सकें, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है कि पूरे भारत में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, केंद्रीय संस्थान और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान 22 जनवरी, 2024 को अपराह्न ढाई बजे तक आधे दिन के लिए बंद रहेंगे।

वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया कि डीओपीटी का आदेश सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और आरआरबी पर भी लागू होगा ताकि कर्मचारी रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग ले सकें। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह सोमवार को होगा। (भाषा)

