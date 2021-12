AIIMS में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, रेजिडेंट डॉक्टर अब भी डटे

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ बुधवार को बैठक के बाद के खत्म हो गई। सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की नीट-पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ हड़ताल जारी।

अपना आंदोलन तेज करते हुए, बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टरों ने मंगलवार को केंद्र द्वारा संचालित सफदरजंग अस्पताल के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जबकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।

Delhi | of Safdarjung Hospital continue their strike against the delay in NEET-PG counselling

We're facing problems in getting medical treatment here, but the doctors are raising valid demands after working through COVID19 pandemic, says a patient's relative. pic.twitter.com/pujnQXVlZn