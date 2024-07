Army Chief Upendra Dwivedi visits areas along the Line of Control : सेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने घुसपैठरोधी और आतंकवादरोधी अभियानों में शामिल बलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए गुरुवार को कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम इलाकों का दौरा किया। बाद में सेना प्रमुख कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए कारगिल के लिए रवाना हुए।