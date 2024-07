अमेरिकी ट्रैवल कंपनी ने जारी की एडवाइजरी, भारत में होते हैं रेप, सोच समझकर जाओ

File Photo

US revises travel advisory for Americans in India : अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत घूमने निकले अमेरिका के नागरिक मणिपुर और जम्मू कश्मीर न जाएं। वहां आतंकी और नक्सली सक्रिय हैं, जो आए दिन हमले करते रहते हैं। इसलिए वहां जान को खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, एडवाइजरी में कहा गया कि भारत में रेप होते हैं, इसलिए संभलकर रहें।

Latest US travel advisory on India is the American style of payback. Hours ago State Dept discussed India's double game on Ukraine and RAW sponsored terrorism in west.



Thousands of tourists across the globe follow US travel advisories to avoid risks. This one will cost India… pic.twitter.com/7Wyek9gjvL