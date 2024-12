कोविंद बोले, एक राष्ट्र एक चुनाव मतदान प्रक्रिया को देगा प्रोत्साहन, आर्थिक विकास को मिलेगी गति

MP CM Mohan Yadav extends gratitude to PM Modi on MoU signed for PKC inter-state river linking project : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) अंतर-राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। राजस्थान में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित 'एक वर्ष-परिणाम उत्कर्ष' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया।