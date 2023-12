राहुल गांधी का तंज, कुछ लोगों का माइक जनता की तरफ नहीं होता

What did CJI DY Chandrachud say on fake news? प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) ने शुक्रवार को कहा कि फर्जी खबरों के प्रसार से सच्ची जानकारी दब जाती है और गलत सूचना में लोकतांत्रिक चर्चा को कमजोर करने की ताकत होती है।