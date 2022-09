भारत जोड़ो यात्रा : घुटनों के दर्द से राहुल परेशान, लड़की के पत्र से मिली राहत

मलप्पुरम। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 22 दिन से पैदल चल रह हैं। पैदल चलते समय उनके घुटनों में दर्द होता है। केरल के कांग्रेस नेताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि कब और कैसे उनका ध्यान दर्द से हट जाता है। उन्होंने कहा कि बुधवार को उनके लिए काफी कठिन समय था। अचानक एक लड़की उनके पास आई और एक पत्र दिया जिसे पढ़कर राहुल को बहुत राहत मिली।

केरल के मलप्पुरम जिले के वांडूर में कांग्रेस नेताओं से बातचीत के दौरान राहुल ने यह खुलासा किया। इस बातचीत का वीडियो केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को जारी किया गया। उन्होंने कहा कि वह यात्रा के दौरान अपने घुटने में तकलीफ महसूस कर रहे थे, लेकिन जब आम लोग उनसे मिलकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे तो उनका ध्यान दर्द से हट जाता था।

राहुल ने कहा, 'जब मैं चल रहा था तब मेरे घुटने में कुछ तकलीफ थी। इस दौरान कई बार मुझे काफी दर्द भी हुआ। लेकिन मैंने पाया कि जब भी मुझे यह समस्या होती, तो कोई आता और कुछ करने को कहता या मुझे समस्या दूर करने के लिए कुछ बताता।'

22 दिन की यात्रा के बाद केरल से आगे बढ़ गए राहुल ने कहा कि सबसे कठिन समय में कोई आता और उनकी मदद कर देता।

"Whenever I have found it difficult to walk, someone comes up and does or says something which eases my pain": Shri @RahulGandhi

