राहुल गांधी ने EC पूछा सवाल, हरियाणा महाराष्ट्र की मतदाता सूची से जुड़े डेटा कब तक सौंपेगा निर्वाचन आयोग

Story of Kaushalendra and Ankita of Pratapgarh: सिक्किम के उत्तर जिले के चुंगथांग क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक हादसे को 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील के राहाटीकर गांव का नवविवाहित जोड़ा अपने हनीमून के लिए गया था, लेकिन उसका कभी तक कुछ पता नहीं चल सका है।