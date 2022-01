राहुल ने इस तरह महात्मा गांधी को किया याद, मच गया बवाल

आज ही के दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।

कांग्रेस नेता ने 'फॉरएवर गांधी' हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, 'एक 'हिंदुत्ववादी' ने गांधी जी को गोली मारी थी। सभी 'हिंदुत्ववादियों' को लगता है कि गांधीजी नहीं रहे। जहां सत्य है, वहां बापू आज भी जीवित हैं।'

राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर महात्मा गांधी की एक टिप्पणी को भी साझा किया, 'जब मैं निराश होता हूं, मैं याद कर लेता हूं कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने वाले ही हमेशा विजयी होते हैं। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं, और कुछ समय के लिए वो अजेय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता हैं। इसके बारे में हमेशा सोचो।'

