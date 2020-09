1 करोड़ ने कराया रजिस्ट्रेशन, मात्र 1.77 लाख को मिला जॉब, राहुल ने पूछा सवाल

यही कारण है कि देश का युवा आज #राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस मनाने पर मजबूर है। रोज़गार सम्मान है।

सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी?



Massive has forced the youth to call today #NationalUnemploymentDay.

Employment is dignity.

For how long will the Govt deny it? pic.twitter.com/FC2mQAW3oJ