भारत में पीएम मोदी से कोई नहीं डरता, BJP और RSS पर US में राहुल गांधी ने बोला हमला

The Kashmiri Pandits organizations took this big decision regarding the genocide case : जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आने पर कश्मीरी पंडित समुदाय के कई संगठनों ने उनका नरसंहार होने की बात से लगातार इनकार किए जाने को लेकर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया है।