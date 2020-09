शिवांगी सिंह की ऊंची उड़ान, राफेल उड़ाकर बनेंगी देश की पहली महिला पायलट

शिवांगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की रहने वाली हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह फिलहाल प्रशिक्षण के दौर में हैं। वायुसेना की ओर से बतौर फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल पर उड़ान भरती हुई नजर आएंगी।

Congratulations to Flt Lt is the 1st woman fighter pilot who will be soon joining the @IAF_MCC Rafale squadron in Ambala.



She flew her jet along with national hero Wg. Cdr. Abhinandan Vardhaman and reached Ambala airbase.@rajeev_mp @ShefVaidya @abhijitmajumder pic.twitter.com/YFVkfB0Z5D