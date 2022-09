भारत ने किया QRSAM मिसाइल का छठा सफल परीक्षण, सेना में शामिल होने को तैयार

ने कहा कि विभिन्न परिदृश्यों के तहत हथियार प्रणालियों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रकार के खतरों को प्रतिरूपित करते हुए उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ उड़ान परीक्षण किए गए थे।

इन परीक्षणों के दौरान मिशन के सभी लक्ष्यों को हासिल किया गया तथा वॉरहेड चेन समेत अत्याधुनिक निर्देशन और नियंत्रण एल्गोरिदम के साथ हथियार प्रणाली सटीकता स्थापित हुई।

#DRDOUpdates | DRDO & Indian Army successfully conduct six flight-tests of Quick Reaction Surface to Air Missile system off coast #AtmanirbhartaIndefence https://t.co/XSWmLmIXLh@PMOIndia @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD pic.twitter.com/jrKG4AbV3X