यूपी में लू से मौत पर प्रियंका ने साधा योगी सरकार पर निशाना

Death of people due to heat wave in UP: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में लू से हुई मौतों के मामले में सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी के अलग-अलग जिलों में भीषण गर्मी और लू के चलते 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले बलिया जिले में 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि तमाम बड़े-बड़े दावों के बावजूद प्रदेश में गर्मी एवं लू की मार से निपटने के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं सरकार से मांग करती हूं कि सभी पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और प्रदेश के अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था चाक-चौबंद की जाए।

हालांकि प्रियंका के इस ट्‍वीट के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। निशांत नामक ट्‍विटर हैंडल से लिखा गया- बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार है। वहाँ तो आप लोगों ने जनता के लिए हर जगह AC लगवा दिए हैं। बिहार में जहां आप लोगों की सरकार है, वहां आप लोगों को बचा नहीं पा रही हैं और यूपी की बात कर रही हैं।

देव ने लिखा- फ्री बिजली के साथ फ्री एसी दिला दो न मैडम जी। वहीं कुछ लोगों ने प्रियंका का समर्थन करते हुए सरकार पर भी निशाना साधा। आयुष जैन नामक ट्‍विटर हैंडल से लिखा गया- BJP को गरीबों से केवल चुनाव के वक़्त मतलब होता है।