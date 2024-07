प्रियंका गांधी का पलटवार, संविधान की आत्मा पर प्रहार करने वाले मनाएंगे संविधान हत्या दिवस

Manusmriti will not be taught in Delhi University : दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के कुलपति योगेश सिंह ने शुक्रवार को कहा कि एलएलबी छात्रों के लिए मनुस्मृति शुरू करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया क्योंकि यह उचित नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे अन्य ग्रंथ भी हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय ज्ञान पढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सिंह ने कहा, हमें किसी एक ग्रंथ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।