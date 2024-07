जब संविधान को रौंदा गया, सरकार की घोषणा पर बोले पीएम मोदी

Two schools in Indore fined Rs 2 lakh each : इंदौर में पोशाक और पाठ्यपुस्तकों की बिक्री के एकाधिकार के अलग-अलग मामलों में जिला प्रशासन ने 2 निजी विद्यालयों पर शुक्रवार को दो-दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इनमें से एक विद्यालय अपने छात्र-छात्राओं को खुद ही पोशाक और पाठ्यपुस्तक बेच रहा था, जबकि दूसरा विद्यालय उन्हें बाध्य कर रहा था कि वे केवल दो दुकानदारों से पोशाक एवं पाठ्यपुस्तकें खरीदें।