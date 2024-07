ऑस्ट्रिया में बोले PM मोदी- 60 साल बाद एक सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा का मौका

pilibhit adm suddenly fainted and fell near the helipad : योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने आ रहे हैं। इसी के चलते पीलीभीत जिले के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। सीएम आगमन की तैयारी और ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी मुख्यमंत्री के दौरे को सफल बनाने में जी जान सज जुटे हुए थे, तभी अचानक से अभयपुर जगतपुर में बने हेलीपैड पर ADM FR ऋतु पूनिया की तबीयत बिगड़ी और वे बेहोश होकर गिर गईं।