PM मोदी को मिले हैं ये अंतरराष्ट्रीय सम्मान, देखें लिस्ट

One Nation One Election News : भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही ‘एक देश, एक चुनाव’ (One Nation One Election) को लागू करेगी और उसे भरोसा है कि इस सुधार को सभी दलों का समर्थन मिलेगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी।