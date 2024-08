विशेष कानूनों में भी लागू होता है जमानत नियम है, जेल अपवाद है का सिद्धांत

What is difference between parole and furlough: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को पैरोल (Parole) एवं फरलो (Furlough) पर उन कैदियों को रिहा नहीं करने का आदेश दिया है, जिन्हें राज्य या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। पैरोल एवं फरलो को जेल अधिनियम 1894 (Prisons Act 1894) के तहत सृजित किया गया है। दरअसल, यह सुविधा कैदियों के पुनर्वास के उद्देश्य से दी जाती है।