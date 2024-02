Shri Kalki Dham : सोमवार को PM मोदी करेंगे UP का दौरा, कल्कि धाम मंदिर की रखेंगे आधारशिला

PM Modi will lay the foundation stone of Kalki Dham temple : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह सोमवार को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे जहां वह संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। श्री कल्कि धाम का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। कार्यक्रम में कई संत, धर्मगुरु और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। पीएमओ ने कहा, प्रधानमंत्री श्री कल्कि धाम मंदिर के मॉडल का अनावरण भी करेंगे और इस अवसर पर सभा को संबोधित करेंगे। श्री कल्कि धाम का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। कार्यक्रम में कई संत, धर्मगुरु और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।

पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री फरवरी 2023 में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ‘ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह’ में उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे।

उसके मुताबिक यह परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी और आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और रियल एस्टेट, आतिथ्य और मनोरंजन, शिक्षा, जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। पीएमओ ने कहा कि कार्यक्रम में लगभग 5,000 प्रतिभागी भाग लेंगे, जिनमें उल्लेखनीय उद्योगपति, शीर्ष वैश्विक और भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि, राजदूत और उच्चायुक्त और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour