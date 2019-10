हरियाणा की दादरी रैली में पाकिस्‍तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाने का संकेत देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्‍तान जाने वाला नदियों का पानी रोका जाएगा। इस दिशा में काम हो रहा है और जल्‍द ही वहां जा रहा पानी हमारे किसानों को मिलेगा। इस पानी पर हरियाणा, पंजाब और राजस्‍थान का अधिकार है।



मोदी ने कहा कि हिन्दुस्तान और हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल से पाकिस्‍तान जा रहा है, लेकिन यह पानी अब आपका मोदी रोकेगा और आपके घर तक लाएगा। इस पानी पर हिन्दुस्तान का हक है और इसे रोकने की दिशा में काम किया जा रहा है। जल्‍द ही पाकिस्‍तान जा रहा हमारी नदियों का पानी हमारे किसानों को मिलेगा।

#WATCH "Hindustan aur Haryana ke kisaano ke haq ka paani 70 saal tak jata raha...yeh Modi paani ko rokega aur aapke ghar tak laayega. Iss paani par haq Hindustan ka hai, Haryana ke kisaan ka hai," PM Modi at an election rally in #Haryana's Charkhi Dadri pic.twitter.com/4ibs8FUTuK