PM Modi In Lucknow : प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी को देंगे 14000 परियोजनाओं की सौगात, 10 लाख करोड़ का होगा निवेश

Order for magisterial inquiry into loot of weapons from IRB camp : मणिपुर सरकार ने 13 फरवरी को इंफाल पूर्व जिले के चिंगारेल में इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) शिविर से हथियारों की लूट से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया है। 13 फरवरी को घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भीड़ ने चिंगारेल तेजपुर में स्थित पांचवीं आईआरबी के शिविर पर हमला कर हथियार व गोला-बारूद लूट लिया।