इसराइल फिलिस्तीन पर भारत में छिड़ी सियासी जंग, कौन किसके साथ?

Israel Hamas के बीच चल रही जंग में गाजा पट्टी के लाखों लोगों की सांसें संकट में पड़ गई है। लेबनान का आतंकी संगठन अब्दुल्ला भी इसराइल पर हवाई हमले कर रहा है। इधर इसराइली सेना भी हमास और अब्दुल्ला को करारा जवाब दे रही है। इस बीच भारत में भी इसराइल और फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। हिमंता बिस्वा सरमा तो यहां तक कह चुके हैं कि मुझे लगता है कि शरद पवार हमास के लिए लड़ने के लिए सुप्रिया सुले को गाजा भेजेंगे।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी नेता राहुल गांधी के कहने पर हमास की निंदा नहीं की और फिलिस्तीन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शरद पवार हमास के लिए लड़ने के लिए सुप्रिया (सुले) को गाजा भेजेंगे।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इजराइल-हमास संघर्ष पर केंद्र सरकार के रुख की कड़ी आलोचना करते हुए इसे बेहद निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही संघर्ष पर भारत का दृष्टिकोण अलग रहता था।





इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा था कि अस्पतालों पर बमबारी, बच्चों की हत्या, नागरिकों को भोजन, पानी और दवाइयों की आपूर्ति में रुकावट...गाजा में जो भयावहता हो रही है उसकी निंदा करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं हैं।

एक महिला, एक मां, एक इंसान के तौर पर मुझे शर्म आती है कि दुनिया इन अपराधों को इतनी बेदर्दी से करने की इजाजत दे रही है।

