हावड़ा में हिंसा पर बवाल, क्या है इन दंगों का राजनीतिक कनेक्शन?

हिंसा के मद्देनजर हावड़ा के राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे स्टेशनों के हिस्सों में और उसके आसपास धारा 144 को लागू कर दी गई है। 15 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है।

इस बीच भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि दंगाई भाजपा का वोट बैंक है। उन्होंने कहा ‍कि कल, जब दंगाइयों ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों को जला दिया और अवरुद्ध कर दिया, पुलिस मूकदर्शक के रूप में खड़ी रही। वहीं पुलिस भर्ती घोटाले का विरोध कर रहे लोगों पर तुरंत लाठीचार्ज करती है।

Yesterday, as rioters burnt and blocked national highways in West Bengal, police stood as mute spectator, possibly on instruction. But the same police, under Mamata Banerjee, is quick to lathicharge deprived merit listers whenever they protest against massive recruitment scams… pic.twitter.com/ss5l8XJZ28

Mamata Banerjee is an uncouth politician, who uses crass language against her opponents. We saw the low level of discourse she stooped to during Assembly elections. For her to order arrest of vlogger Roddur Roy for giving her a taste of her own medicine is brazen misuse of power.