Live Updates : पीएम मोदी बोले, जल्द दुनिया कहेगी 'भारत लोकतंत्र की जननी है'

-प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पुराने संसद भवन की इमारत करीब 100 साल पुरानी हो गई है।

-संसद का पुराना भवन अब विश्राम मांग रहा है।

-पुराने भवन में बना हर कानून लोकतंत्र की धरोहर।

-हम सभी का दायित्व है कि 21वीं सदी के भारत को नया संसद भवन बने। इसी दिशा में यह शुभारंभ हो रहा है।

Old Parliament building gave a new direction to India after independence. New building will be a witness to building of Aatmanirbhar Bhaarat. In old building, work to fulfill necessities of nation was done. In new building, ambitions of India of 21st century will be realised: PM pic.twitter.com/yQkio9j2mG