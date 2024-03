काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी की जंगल सफारी, हाथी पर हुए सवार

PM Modi in Kaziranga national part : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क में शनिवार को जीप से जंगल सफारी का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने हाथी की सवारी भी की।

2 दिवसीय दौरे पर पर असम आए नरेंद्र मोदी ने रात्रि विश्राम काजीरंगा में ही किया था। वे यहां रात रूकने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। सुबह सुबह वे जंगल सफारी के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंच गए।

प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले उद्यान के ‘सेंट्रल कोहोरा रेंज’ के मिहिमुख क्षेत्र में हाथी की सवारी की और उसके बाद उसी रेंज के अंदर जीप सफारी की। उनके साथ उद्यान निदेशक सोनाली घोष और अन्य वरिष्ठ वन अधिकारी भी थे।

Visuals of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi undertaking a safari at Kaziranga National Park this morning. @PMOIndia #ModiParivarAssam pic.twitter.com/spGXogfbYg