Sandeshkhali Case : शाहजहां शेख के आवास और कार्यालय पर CBI ने की छापेमारी

Women farmers took the stage in the farmers movement : पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभू और खनौरी में जारी किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला किसानों ने मंच संभाला। महिला किसानों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगें नहीं मान लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।