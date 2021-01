-टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में कमी आने से गाड़ी के ईंधन की बचत हो रही है। इससे देशवासियों के करीब 21 हजार करोड़ रुपए बचने का अनुमान है, यानी पैसे की भी बचत और समय की भी बचत।

-बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) जो सड़कें बनाती है, उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही प्रेरणादायक स्लोगन देखने को मिलते हैं। This is highway not runway’ या फिर ‘Be Mr. Late than Late Mr.’ ये स्लोगन सड़क पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूक करने में काफी प्रभावी होते हैं।

India is observing 'Road Safety Month' from Jan 18-Feb17. Road mishaps are matter of concern for all. Roads built by BRO has innovative slogans like 'This is highway, not runway'. You can also send such slogans/catchphrases on 'MyGov' which will be used in this campaign: PM Modi pic.twitter.com/zm6z4avM3x