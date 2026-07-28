PM मोदी का फेसबुक वीडियो अचानक भारत में क्यों हुआ ब्लॉक, Meta ने बताई असली वजह

पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक पर भारत में दिखाई देना बंद हो गया। वीडियो खोलने पर कुछ यूजर्स को संदेश दिखा कि यह कंटेंट भारत में उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ ही समय बाद वीडियो दोबारा बहाल कर दिया गया। मेटा ने इसे तकनीकी खराबी बताते हुए सरकार से माफी मांगी है।

मेटा ने इस मामले में आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि यह कंटेंट गलती से हट गया था और अब इसे फिर से बहाल कर दिया गया है। कंपनी ने साफ किया कि वीडियो हटाना एक तकनीकी या संचालन संबंधी गलती थी और अब यह सामान्य रूप से उपलब्ध है। मेटा ने इस बयान में किसी सरकारी आदेश या कानूनी निर्देश का जिक्र नहीं किया।

क्यों खास था यह वीडियो?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया था। पीएम मोदी ने सेल्फी मोड में यह वीडियो रिकॉर्ड किया था और उन्होंने युवाओं को संबोधित किया था। करीब 3 मिनट लंबे इस वीडियो में पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने पेपर लीक के मामले को गंभीरता से लिया है और एक्शन भी लिया है।

यूजर्स ने जताई आपत्ति

पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक पर कुछ समय के लिए भारत में ब्लॉक दिखाई देने लगा। कई यूजर्स ने इसकी स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा किए। वीडियो पर यह संदेश दिख रहा था कि इसे भारत में कानूनी अनुरोध के कारण नहीं देखा जा सकता। कई यूजर्स ने मेटा से पारदर्शिता की मांग की और पूछा कि वीडियो कुछ समय के लिए क्यों हटाया गया। हांलाकि कुछ समय बाद वीडियो फिर से दिखाई देने लगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर ही फॉलोअर्स की संख्या 105 मिलियन के पार पहुंच चुकी है। पीएम मोदी के फेसबुक पर 61 मिलियन और वॉट्सऐप पर 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं।