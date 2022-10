Mahakal Lok में बोले PM मोदी- प्रलय के प्रहार से मुक्त है उज्जैन नगरी Live update

- शिव ही ज्ञान हैं और ज्ञान ही शिव है।

- शिव के दर्शन में ब्रह्मांड का दर्शन है।

- भारत का सांस्कृतिक दर्शन विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार है।



- भारत का गौरव दोबारा बढ़ रहा है।



- भारत को अपनी विरासत पर गर्व है।



- देश में विकास का इतिहास लिखा जा रहा है।



- उज्जैन ने सभ्यता और संस्कृति का नेतृत्व किया है।



- पूरा महाकाल प्रांगण शिवपुराण की कथाओं के आधार पर तैयार किया गया है।



- यहां महाकाल की महिमा और महत्व के दर्शन होंगे।



- देश के कितने ही मंदिर बेजोड़ हैं।

- उज्जैन भारत के केन्द्र में है। उज्जैन के कण-कण में अध्यात्म है।



- महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से मुक्त है।



- ये वह नगर है, जहां भगवान श्रीकृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की।

- भाई शिवराज सिंह चौहान एवं उनकी सरकार का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो सेवा भाव से इस कार्य में लगे हुए हैं।



- महाकाल लोक की भव्यता भी समय की सीमाओं से परे है।



- महाकाल के आशीर्वाद मिलता है तो काल सीमाएं सिमट जाती हैं। अंत से अनंत की यात्रा शुरू हो जाती है।



- जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो ऐसे ही संकल्पों का निर्माण।

- महाकाल के सानिध्य में सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा- आज प्रधानमंत्री ने 'महाकाल लोक' का लोकार्पण किया। हम सभी गद्‍ द्‍ हैं। भारत अत्यंत प्राचीन व महान राष्ट्र है। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थीं।



- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी संबोधित किया।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कॉरिडोर का लोकापर्ण किया।

