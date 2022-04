पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री संग्रहालय में क्या है खास?

पीएम संग्रहालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान के निर्माण तक की कहानी बताएगा। इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों से देश को उबारा और देश की चौतरफा प्रगति सुनिश्चित की।

प्रधानमंत्री संग्रहालय को पहले नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन और योगदान के साथ उनको दुनियाभर से प्राप्त उपहारों का प्रदर्शन किया जाएगा।

PM @narendramodi inaugurates #PradhanMantriSangrahalaya to honour the contribution of all the Prime Ministers on India @MIB_India @PMOIndia pic.twitter.com/WbXvBJgDSS