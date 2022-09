NIA रेड के विरोध में PFI ने बुलाया बंद, कोयंबटूर में भाजपा दफ्तर पर हमला

नई दिल्ली। देशभर में 96 ठिकानों पर के छापे और 100 से ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI) ने शुक्रवार बंद बुलाया है। बंद के दौरान कार्यकर्ताओं ने केरल और तमिलनाडु में कई स्थानों पर जमकर हंगामा किया। में भाजपा दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। इसे पीएफआई पर छापेमारी से जोड़कर देखा जा रहा है।

तमिलनाडु के कोयंबटूर में भाजपा कार्यालय पर हमला किया गया है। यहां अज्ञात व्यक्ति द्वारा भाजपा दफ्तर पर ज्वलनशील पदार्थ से भरी बोतल फेंकने का मामला सामने आया। घटना से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला।

Tamil Nadu: Petrol-filled bottle hurled at BJP office in hours after NIA raids against PFI Read @ANI Story | https://t.co/PlljGwngsI #Tamilnadu #Coimbatore #BJP #NIARaidsPFI pic.twitter.com/rTUFIgXU37

केरल के कोच्ची में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने यहां सरकारी बसों में जमकर तोड़फोड़ की। तिरुवनंतपुरम में भी एक ऑटो और कार में तोड़फोड़ की गई।

Kochi, Kerala | A KSRTC bus was vandalised allegedly by people supporting the one-day bandh called by PFI today, in Companypadi near Aluva pic.twitter.com/XZqhiAxTDL