खालिस्तानी विवाद को लेकर सिखों ने किया विरोध प्रदर्शन, AAP ने की BJP से माफी की मांग

Alliance between SP and Congress confirmed in UP: उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अंतत: टूटते-टूटते बच ही गया। बताया जा रहा है कि एक-दो सीटों की अदला-बदली के बाद कांग्रेस (Congress) 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections 2024) लड़ने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर, कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को एक सीट देने को तैयार हो गई।