गूगल प्लेस्टोर से गायब हुआ Paytm, यूजर हुए परेशान

नई दिल्ली। लोग शुक्रवार को उस समय हैरान रह गए जब गूगल प्लेस्टोर से गायब हो गया। Paytm गायब होते ही उसके हजारों यूजर्स परेशान हो गए। हालांकि कुछ ही देर बाद गूगल ने एक बयान में कहा कि जुएं से जुड़ी उसकी नीतियों के उल्लंघन की वजह से Paytm को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है।

गूगल ने कहा कि प्ले स्टोर पर भारत में ऑनलाइन कैसिनो और खेलों पर सट्टेबाजी कराने वाली ऐप्स की इजाजत नहीं है। इस संबंध में लगातार प्ले स्टोर के नियमों का उल्लंघन कर रही थी।

Dear Paytm'ers,

Paytm Android app is temporarily unavailable on Google's Play Store for new downloads or updates. It will be back very soon.



All your money is completely safe, and you can continue to enjoy your Paytm app as normal.