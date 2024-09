Paracetamol सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल, CDSCO की ताजी मासिक ड्रग अलर्ट

Record rise in the price of gold and silver : वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 900 रुपए की तेजी के साथ 77,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। वहीं औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं के ताजा उठान के कारण चांदी भी 3,000 रुपए बढ़कर 93,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।