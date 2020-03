खबरों के अनुसार भारतीय सेना ने कूपवाड़ा सेक्टर के ठीक सामने पाकिस्तानी सेना के ठिकाने पर हमला किया है। यह हमला पाकिस्तानी सेना द्वारा लगातार जम्मू-कश्मीर में लगातार किए जा रहे संघर्षविराम के उल्लंघन के बाद किया गया है।

#WATCH Sources: Army troops recently used anti-tank guided & artillery shells to target Army positions opposite the Kupwara sector. This was in response to frequent by Pakistan to push infiltrators into Indian territory in J&K. pic.twitter.com/oHuglG0iQL

भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार सेना द्वारा हमले के लिए एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल और तोप के गोले का प्रयोग किया गया है।





हालांकि पाकिस्तान को इस हमले से कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तानी सेना सीमापार से लगातार हमले करते रहती है।

