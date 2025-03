फिर छिड़ी 90 घंटे काम की बात, अब अमिताभ कांत बोले, आकाश अंबानी भी बोले थे काम के घंटों पर

Former CEO of Niti Aayog Amitabh Kant on working hours: किसी व्यक्ति ‍को कितने घंटे काम करना चाहिए? इसको लेकर भारत में लगातार बहस छिड़ी हुई है। अब नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने इस मामले में नए सिरे से बहस छेड़ दी है। कांत ने कहा है कि भारतीयों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कड़े परिश्रम की आवश्यकता है, न कि वर्क-लाइफ बैलेंस के प्रति जुनून की। उन्होंने कहा कि भारतीयों को 80-90 घंटे काम करना चाहिए।

क्या कहा अमिताभ कांत ने : उल्लेखनीय है कि सबसे पहले इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की बात कही थी। उनके बाद एलएनटी के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ने एक हफ्ते में 90 घंटे काम करने की बात की थी। उस समय भी काफी विवाद हुआ था। अब अमिताभ कांत ने एक कार्यक्रम में कहा है कि कड़ी मेहनत नहीं करने के बारे में बात करना फैशन हो गया है। मैं भी कड़ी मेहनत पर दृढ़ता से विश्वास करता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीयों को कड़ा परिश्रम करना चाहिए। यदि भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है तो हर सप्ताह 80 से 90 घंटे काम करना चाहिए।

कांत ने इस मामले में दक्षिण कोरिया और जापान का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक काम करके भी वर्क-लाइफ बैलेंस किया जा सकता है। एलएंडटी के चेयरमैन सुब्रमण्यन ने तो यहां तक कह दिया था कि घर में रहकर अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहारोगे। उन्होंने तो रविवार को भी काम करने की बात कही थी। सुब्रमण्यन और नारायणमूर्ति के बयान पर काफी बवाल हुआ था। उद्योगपति गौतम अदाणी का बयान भी उस समय आया था, उन्होंने कहा था- अगर आप जो करते हैं वो अच्छा लगता है तो आपका वर्क-लाइफ बैलेंस सही है। वर्क-लाइफ बैलेंस किसी पर भी थोपा नहीं जाना चाहिए।

क्या आकाश अंबानी ने : देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे ने आकाश ने कहा कि काम और परिवार दोनों ही उनके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं और किसी व्यक्ति के लिए जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि उनके लिए किसी दफ्तर में बिताए गए कामकाजी घंटों से ज्यादा काम की गुणवत्ता मायने रखती है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala