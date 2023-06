अजीब फरमान! नोएडा की सोसायटी के परिसर में नाइटी और लुंगी बैन

Greater Noida Society News: ग्रेटर नोएडा की एक सोसायटी ने अजीब फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक सोसायटी परिसर में महिलाएं नाइटी एवं पुरुष लुंगी नहीं पहन सकेंगे। इस संबंध में सोसायटी का कहना है कि इसे तरह के परिधान से दूसरे लोग असहज महसूस करते हैं।

सोसायटी में इस तरह का ड्रेस कोड लागू किया गया है। हालांकि रहवासियों की इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया हासिल नहीं हुई है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक आरडब्ल्यूए सोसायटी के प्रेसीडेंट सीके कालरा ने कहा कि सोसायटी द्वारा लिया गया यह अच्छा निर्णय है। हर किसी को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं जब नाइटी पहनकर घूमती हैं तो पुरुष असहज महसूस करते हैं, जबकि पुरुष जब लुंगी पहनते हैं तो महिलाओं असहज महसूस करती हैं। ऐसे में हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।



The inferiority complex these people have about themselves