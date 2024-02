पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में भय का महौल, उत्पीड़न को लेकर NCW ने जारी की रिपोर्ट

Shubhendu Adhikari was stopped from going to Sandeshkhali : पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी को आज गुरुवार को संदेशखाली जाने से रोक दिया। जिस वाहन में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और 3 अन्य भाजपा विधायक सवार थे, उसे संदेशखाली जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले रामपुर गांव में पुलिसकर्मियों के एक दल ने रोक दिया।