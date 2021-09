आतंकी माड्यूल पर बड़ा खुलासा : एक और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, जान मोहम्मद ने मुंबई हथियार लाने को कहा था...

मुंबई। महाराष्ट्र एटीएस और पुलिस की अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े एक और संदिग्ध आतंकी को मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से हिरासत में लिया। पूछताछ में जाकिर ने कई बड़े खुलासे किए हैं। मुंबई में सुरक्षा व्यवस्‍था सख्‍त कर दी गई है।

जाकिर के तार जान मोहम्मद से जुड़े पाए गए हैं। जान को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जाकिर की गिरफ्तारी को महाराष्‍ट्र एटीएस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। महाराष्ट्र एटीएस ने बताया कि जाकिर ने गिरफ्तार आतंकी जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया को मुंबई में हथियार और विस्फोटक लाने को कहा था।

A joint team of and Police Crime Branch has taken a person into custody from Jogeshwari area of the city in connection with the terror module busted by Delhi Police earlier this week: Maharashtra ATS pic.twitter.com/ZYmIungyPl