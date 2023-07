राजस्थान की एक और अंजू, पाकिस्तान जाने की कोशिश में नाबालिग पकड़ाई

Minor reached Jaipur to go to Pakistan: जयपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों ने शुक्रवार को बिना किसी कागजात के पाकिस्तान जाने के लिए पहुंची नाबालिग लड़की को पुलिस को सौंप दिया।

एयरपोर्ट थाना के प्रभारी दिगपाल सिंह ने बताया कि सीकर के श्रीमाधोपुर निवासी लड़की बिना किसी कागजात के शुक्रवार को पाकिस्तान जाने के लिये जयपुर हवाई अड्डे पहुंची। उन्होंने बताया कि लड़की ने पूछताछ में बताया कि वह इंस्टाग्राम पर दोस्त बने एक युवक से मिलने के लिये पाकिस्तान जाने हवाई अड्डे आई।

परिजनों को सूचना दी : सिंह ने बताया कि लड़की के पास कोई कागजात नहीं था। वहीं, जयपुर से पाकिस्तान के लिए कोई उड़ान सेवा नहीं है। उन्होंने बताया कि लड़की के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनके यहां पहुंचने पर लड़की को उन्हें सौंप दिया जाएगा।

बताया जा रहा है कि शुरुआती पूछताछ में लड़की ने खुद को पाकिस्तानी और अपना नाम गजल बताया था। लेकिन, जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो असलियत सामने आई।

खुद को बताया पाकिस्तानी : पुलिस के मुताबिक लड़की के पास कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। बारहवीं पास लड़की के पास फोन भी नहीं था। उसकी असलम लाहौरी नामक युवक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। लड़की के मुताबिक असलम की और भी लड़कियों से दोस्ती है।

हाल में राजस्थान के अलवर की 34 वर्षीय एक विवाहित महिला अंजू अपने मित्र से मिलने पाकिस्तान गई। उसके पास वैध पासपोर्ट था। अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दीर जिले में नसरुल्ला से मिलने गई है। दोनों फेसबुक के जरिए दोस्त बने थे। (एजेंसी/वेबदुनिया)