615 arrests in 33 cases of question paper leak in Rajasthan: राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक (question paper leak) मामले में 2014 से अब तक 33 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और इस संबंध में कुल 615 आरोपी गिरफ्तार (arrests) किए गए हैं। सरकार की ओर से मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई।