मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया, क्या है मोदी सरकार का सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रीय संपत्ति और सार्वजनिक उपक्रमों को अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों बेच रही है जो सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के संदर्भ में यह आरोप लगाया।

खरगे ने ट्वीट किया, 'मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों और सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी पूंजीपति मित्रों के हाथों में बेचना सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य है।'

उन्होंने आरोप लगाया कि यह विध्वंसक लूट भारत के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी के अवसरों को छीन रही है।

Modi Govt's 'Fire Sale' of National Assets & PSUs to its 'Mitr Cronies' is the single biggest 'Anti-National' act !



This 'Destructive Loot' is snatching away the job opportunities for India’s poor, SCs, STs, OBCs in shape of reservation.



