छत्तीसगढ़ का मधेश्वर पहाड़ बना सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज

jyotiraditya scindia and tmc mp kalyan banerjee had a heated argument in the lok sabha : कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को मदद नहीं दिए जाने के तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के आरोपों और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में उनकी टिप्पणी को लेकर लोकसभा में बुधवार को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध जताया और इस मुद्दे पर कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी।