Live Updates : पीएम मोदी ने किया रुद्राक्ष सेंटर का उद्घाटन, कहा-बनारस में विकास की गंगा बह रही है

-दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात।

-पीएम मोदी के स्वागत के लिए सजी वाराणसी की सड़कें।

-शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम।

PM Modi to inaugurate the International Cooperation and Convention Centre, ‘Rudraksh’ (pic 1), maternal & child health unit at Banaras Hindu University (pic 2) and other development projects in Varanasi during his visit today.



Visuals from the city, security personnel deployed. pic.twitter.com/Z3j1zImmhS