Petrol Diesel Prices : पेट्रोल डीजल के ताजा भाव जारी, जानें कि आपके नगर में क्या हैं भाव

Lack of rain in Jammu and Kashmir : पिछले 2 सप्ताह से ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी के बावजूद जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में बारिश (rain) की कमी जारी है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक बारिश की कमी 72 प्रतिशत तक हो गई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार मौसम विभाग द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों से पता चला है कि 70.5 मिमी की सामान्य वर्षा के मुकाबले जम्मू-कश्मीर में पिछले 2 महीनों की अवधि के दौरान केवल 19.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।